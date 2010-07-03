Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек оценил закон об исключительном использовании украинского языка, который приняла Верховная рада.
"Верховная рада почтила заслуги уходящего Порошенко и приготовила медвежью услугу президенту Зеленскому, ведь в стране нет других проблем, кроме как позаботиться об исключительности государственного языка", – сказал Бальбек в беседе с RT.
Он добавил, что украинская конституция "покрылась мхом и паутиной".
Ранее Верховная рада приняла закон "О государственном языке", который предусматривает исключительное использование украинского языка практически во всех сферах жизни.
Национальный язык отныне должен стать обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, всех школ и вузов, медицинских учреждений и сферы обслуживания. Исключения касаются только частного общения и религиозных обрядов.
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