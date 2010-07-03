Рада приняла закон об исключительности украинского языка

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Верховная рада приняла закон "О государственном языке", который предусматривает исключительное использование украинского языка практически во всех сферах жизни, пишет РИА Новости.

Национальный язык отныне должен стать обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, всех школ и вузов, медицинских учреждений и сферы обслуживания. Исключения касаются только частного общения и религиозных обрядов.

Определяется круг лиц, которые обязаны свободно владеть украинским языком, – не только президент, премьер, члены кабмина и депутаты, но и педагоги, медицинские работники, адвокаты и нотариусы.

Авторы закона указывают, что его главной задачей является развитие украинского языка как "самобытного языка титульной нации", чтобы укрепить национальное самосознание украинцев и сохранить национальную культуру, традиции, обычаи, историческую память украинской нации.