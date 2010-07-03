В Раду внесли семь постановлений по дате инаугурации Зеленского

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Комитет Верховной рады Украины по вопросам регламента рассмотрел семь проектов постановлений относительно даты инаугурации Владимира Зеленского. Парламенту рекомендовано голосовать по каждому из них, сообщает телеканал "112 Украина".

По словам главы комитета Павла Пинзеника, дату возможной инаугурации комитет никто не уполномочивал, и для этого глава Рады должен провести консультации с президентом.

Пинзеник отметил, что как только одно из постановлений наберет необходимые 226 голосов, следующие не будут рассматриваться. "Не может быть ситуации, когда торжественное заседание не состоится", – добавил он.

Ранее в Раде зарегистрировали семь постановлений о проведении инаугурации Зеленского 17, 19, 20 и 26 мая, а также 1 июня. Сам Зеленский настаивает на приведении его к присяге 19 мая.

Накануне на Украине судьи проголосовали за отставку главы Конституционного суда Станислава Шевчука. Это ставит под угрозу проведение инаугурации, поскольку именно глава КС должен принимать присягу у новоизбранного президента.