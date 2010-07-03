В Раду внесли семь постановлений по дате инаугурации Зеленского

Комитет Верховной рады Украины по вопросам регламента рассмотрел семь проектов постановлений относительно даты инаугурации Владимира Зеленского. Парламенту рекомендовано голосовать по каждому из них, сообщает телеканал "112 Украина".
По словам главы комитета Павла Пинзеника, дату возможной инаугурации комитет никто не уполномочивал, и для этого глава Рады должен провести консультации с президентом.
Пинзеник отметил, что как только одно из постановлений наберет необходимые 226 голосов, следующие не будут рассматриваться. "Не может быть ситуации, когда торжественное заседание не состоится", – добавил он.
Ранее в Раде зарегистрировали семь постановлений о проведении инаугурации Зеленского 17, 19, 20 и 26 мая, а также 1 июня. Сам Зеленский настаивает на приведении его к присяге 19 мая.
Накануне на Украине судьи проголосовали за отставку главы Конституционного суда Станислава Шевчука. Это ставит под угрозу проведение инаугурации, поскольку именно глава КС должен принимать присягу у новоизбранного президента.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.