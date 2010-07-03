На Украине отправили в отставку главу Конституционного суда

На Украине судьи проголосовали за отставку главы Конституционного суда Станислава Шевчука. Новый глава КС должен быть избран в течение месяца, сообщает "Коммерсант".

Сложившаяся ситуация ставит под угрозу проведение инаугурации Владимира Зеленского в конце мая, поскольку именно глава КС должен принимать присягу у новоизбранного президента.

Шевчук назвал произошедшее "антиконституционным переворотом" и "захватом государственной власти". Он пообещал обратиться в правоохранительные органы и оспорить свою отставку.

Зеленский призвал депутатов Верховной рады провести инаугурацию 19 мая. Если новый президент вступит в должность до 27 мая, он сможет распустить парламент и объявить досрочное голосование.

Новоизбранный президент заявил, что после инаугурации планирует исправить "одиозные решения" Петра Порошенко о кадровых назначениях. В частности, новые власти рассчитывают перезапустить набор и аттестацию судей.