На Украине отправили в отставку главу Конституционного суда

На Украине судьи проголосовали за отставку главы Конституционного суда Станислава Шевчука. Новый глава КС должен быть избран в течение месяца, сообщает "Коммерсант".
Сложившаяся ситуация ставит под угрозу проведение инаугурации Владимира Зеленского в конце мая, поскольку именно глава КС должен принимать присягу у новоизбранного президента.
Шевчук назвал произошедшее "антиконституционным переворотом" и "захватом государственной власти". Он пообещал обратиться в правоохранительные органы и оспорить свою отставку.
Зеленский призвал депутатов Верховной рады провести инаугурацию 19 мая. Если новый президент вступит в должность до 27 мая, он сможет распустить парламент и объявить досрочное голосование.
Новоизбранный президент заявил, что после инаугурации планирует исправить "одиозные решения" Петра Порошенко о кадровых назначениях. В частности, новые власти рассчитывают перезапустить набор и аттестацию судей.
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