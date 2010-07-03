Представитель Еврокомиссии назвал Порошенко Педро

Представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас по ошибке назвал действующего президента Украины Петра Порошенко Педро. Инцидент произошел во время брифинга, на котором Схинас рассказывал о встрече главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера с украинским лидером, сообщает РИА Новости.

Схинас рассказал, что "только что встретился с президентом Украины господином Педро Порошенко", который наградил председателя Юнкера украинским орденом Ярослава Мудрого.

Орден Юнкеру Порошенко вручил на церемонии в Брюсселе. Награды глава Еврокомиссии удостоился за личный вклад в "развитие сотрудничества между Украиной и ЕС".

Ранее новоизбранный президент страны Владимир Зеленский заявил, что после инаугурации планирует исправить "одиозные решения" Порошенко о кадровых назначениях. В частности, новые власти рассчитывают перезапустить набор и аттестацию судей.