Зеленский пересмотрит "одиозные решения" Порошенко

Владимир Зеленский после инаугурации планирует исправить "одиозные решения" Петра Порошенко о кадровых назначениях.
"Надо понимать, что люди, назначенные уходящей администрацией в последние недели работы, априори получают меньше доверия общества – как они будут работать?" – сообщил советник избранного президента Украины Александр Данилюк в интервью "Лига.нет".
По его словам, новые власти государства рассчитывают перезапустить набор и аттестацию судей.
Ранее сообщалось, что провести инаугурацию Владимира Зеленского могут в два этапа. Такую идею высказал депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Каплин. Проект постановления зарегистрирован на сайте парламента страны.
Сам Зеленский призвал Верховную раду страны назначить его инаугурацию на 19 мая. Он отметил, что это – желание народа, в интересах которого, согласно присяге, должны действовать депутаты.
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