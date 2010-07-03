Инаугурацию Зеленского предложили провести в два этапа

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Провести инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского можно в два этапа, один из которых устроить на НСК "Олимпийский". Такую идею высказал депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Каплин.

Составленный Каплиным проект постановления зарегистрирован на сайте парламента страны. Прежде в Раде зарегистрировали постановление о проведении инаугурации Зеленского 19 мая и 1 июня.

По мнению депутата, 19 мая инаугурацию необходимо провести в сессионном зале украинского парламента. А 3 июня организовать второй этап на стадионе, чтобы позвать гостей из других стран.

"Во время торжественного заседания на НСК "Олимпийский" новоизбранный президент Украины повторно провозглашает присягу украинскому народу и инаугурационную речь", – сказано в документе.

В конце апреля ЦИК Украины официально признал Зеленского победителем президентских выборов. Во втором туре его поддержали 73,22% избирателей. По действующим законам, инаугурация должна состояться в течение 30 дней после официального обнародования результатов выборов.

