Порошенко ответил Зеленскому на сравнение с ворующим тапочки туристом

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Администрация Петра Порошенко ответила избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому на сравнение действующего главы страны с туристом в отеле Египта.

"Украина – это не номер в египетском отеле, как кажется господину Зеленскому", – говорится в сообщении в Facebook.

При этом в публикации отмечается, что до момента инаугурации Зеленского действующим главой государства остается Порошенко, который по Конституции несет ответственность за ситуацию в стране. Также в заявлении подчеркивается, что президент согласится с любой датой инаугурации, которую назначит парламент.

Причиной перепалки Порошенко и Зеленского стали кадровые перестановки действующего главы государства в последние дни. Президент сменил командующего военной операции, начальника Национальной гвардии и президентской охраны, а также назначил 38 судей Высшего антикоррупционного суда и нового члена Нацсовета.

Помимо этого, он присвоил звание "Герой Украины" главе СБУ и звание генералов нескольким военнослужащим. Зеленский считает, что этими шагами Порошенко назначает "своих людей". Он указал, что предшественник ведет себя как турист в египетском отеле – "тащит полотенца, тапочки и берет все подряд со шведского стола".

Зеленский также отметил, что инаугурация должна состояться 19 мая. Однако во фракции "Блок Петра Порошенко" предложили перенести церемонию на 1 июня. Окончательную дату назначит парламент на следующей неделе. Зеленский ранее говорил, что хотел бы иметь законное право распустить Верховую раду. По закону это возможно не позже, чем за шесть месяцев до окончания депутатских полномочий, то есть 27 мая.