Стало известно, на чьей стороне воевал дед Зеленского

Фото: Zuma/TASS/Serg Glovny

Дед избранного президента Украины Семен Зеленский участвовал в Великой Отечественной войне.

Как сообщает портал "Страна.ua" со ссылкой на данные базы украинского Минобороны "Память народа", он служил командиром минометного взвода в рядах Красной армии.

Семен Иванович Зеленский родился в Кривом Роге в 1924 году. В начале 1944 года его взвод захватил вражеский склад в селе Александровка, уничтожив до 15 немецких солдат.

Позже Зеленский стал командиром стрелковой роты. Он получил два ордена Красной Звезды и закончил войну в звании гвардии лейтенанта, передает "Комсомольская правда".

В День Победы Владимир Зеленский посетил могилу деда. В Facebook он рассказал, что тот прошел всю войну и остался навсегда в его памяти героем, защитившим страну от нацистов.

Зеленский ранее опубликовал фотографию с участником ВОВ и связной Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ), которые жмут друг другу руки.