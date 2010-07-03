Зеленский выложил фото пожимающих руки связной УПА и ветерана ВОВ

Фото: EPA/TASS/Stepan Franko

Избранный президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию с участником Великой Отечественной войны и связной Украинской повстанческой армии (запрещена в РФ).

Указывается, что на фотографии капитан первого ранга ВМФ СССР Иван Залужный жмет руку связной боевого крыла Организации украинских националистов Прасковье Зеленчук-Потяг.

В комментарии в Facebook Зеленский отметил, что украинцы преклоняются "перед всеми, кто боролся против нацизма и погиб за Украину в годы Второй мировой войны".



8 мая на Украине отмечают День памяти и примирения. Праздник учредили в марте 2015 года. Тогда же Верховная рада изменила официальное название Дня Победы, вычеркнув из него упоминание о Великой Отечественной войне.

9 Мая остается государственным праздником, однако основные официальные мероприятия по случаю окончания войны проводятся восьмого числа.

Действующий президент Украины Петр Порошенко ранее назвал участников акции "Бессмертный полк" "ряжеными". Украинский лидер выразил мнение, что никто не имеет права монополизировать победу.

Телеканал Москва 24 накануне Дня Победы исполнил мечту 97-летнего Николая Пудова. Ветеран 74 года назад дошел до Берлина и хотел вновь посетить этот город, чтобы вспомнить чувства, которые тогда испытывал.