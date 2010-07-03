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04:22

Порошенко назвал "ряжеными" участников "Бессмертного полка"

за рубежом праздники 9 Мая

04:22

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Фото: EPA/TASS/Segrgey Dolzhenko

Действующий президент Украины Петр Порошенко раскритиковал акцию "Бессмертный полк".

Украинский лидер выразил мнение, что никто не имеет права монополизировать победу, и назвал участников акции "ряжеными".

"Победа над нацизмом 74 года назад – это не повод водить ряженые "Полки Бессмертных" по всему миру", – приводит слова Порошенко "Комсомольская правда".

По словам Прошенко, несколько поколений украинцев выросли на "тщательно отретушированной версии Великой Отечественной войны".

При этом он добавил, что на Украине появился "свой ритуал празднования, приближенный к общеевропейской традиции".

В 2015 году Верховная рада изменила официальное название Дня Победы, вычеркнув из него упоминание о Великой Отечественной войне.

День Победы 9 мая остается государственным праздником, однако основные мероприятия по случаю окончания войны проводятся 8 мая, когда отмечают День памяти и примирения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее не исключил, что Владимир Путин примет участие в традиционной акции "Бессмертный полк" в Москве.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что в акции, приуроченной к 74-й годовщине Победы, примут участие жители более 110 стран.

Москва готовится к шествию "Бессмертный полк"

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