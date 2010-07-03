Путин может принять участие в акции "Бессмертный полк"

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин примет участие в традиционной акции "Бессмертный полк", сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что глава государства принимал участие в акции в предыдущие годы, поэтому, по его словам, есть все основания полагать, что и в этом году Путин примет решение присоединиться к россиянам.

Жители более 110 стран примут участие в акции "Бессмертный полк", приуроченной к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Шествие охватит 500 городов и населенных пунктов по всему миру. Ожидается и увеличение числа участников в сравнении с прошлым годом.

Во время шествия "Бессмертного полка" люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в войне. Впервые акцию провели в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". С 2015-го шествие официально стало общероссийским.