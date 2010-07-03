Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Министерство труда и социальной защиты сообщило, что в России проживает почти 75,5 тысячи непосредственных участников Великой Отечественной войны (ВОВ).

По данным Пенсионного фонда, в целом по стране осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов ВОВ и приравненных к ним лиц и членов семей.

На апрель 2019 года в стране насчитывается чуть более 96,3 тысячи жителей блокадного Ленинграда и около 103,7 тысячи несовершеннолетних узников фашизма.

Совершеннолетних узников фашизма осталось всего 144 человека. Кроме того, в стране живут почти 240,4 тысячи вдов участников войны и 762,6 тысячи тружеников тыла.

Телеканал Москва 24 накануне Дня Победы исполнил мечту 97-летнего Николая Пудова. Ветеран 74 года назад дошел до Берлина и хотел вновь посетить этот город, чтобы вспомнить чувства, которые тогда испытывал.