Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны

Министерство труда и социальной защиты сообщило, что в России проживает почти 75,5 тысячи непосредственных участников Великой Отечественной войны (ВОВ).
По данным Пенсионного фонда, в целом по стране осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов ВОВ и приравненных к ним лиц и членов семей.
На апрель 2019 года в стране насчитывается чуть более 96,3 тысячи жителей блокадного Ленинграда и около 103,7 тысячи несовершеннолетних узников фашизма.
Совершеннолетних узников фашизма осталось всего 144 человека. Кроме того, в стране живут почти 240,4 тысячи вдов участников войны и 762,6 тысячи тружеников тыла.
Телеканал Москва 24 накануне Дня Победы исполнил мечту 97-летнего Николая Пудова. Ветеран 74 года назад дошел до Берлина и хотел вновь посетить этот город, чтобы вспомнить чувства, которые тогда испытывал.
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