Россияне назвали любимые фильмы про войну

Фото: ТАСС/Киностудия им. Горького/Кадр из фильма "А зори здесь тихие"
Более четверти (26 процентов) жителей России назвали фильм "В бой идут одни старики" режиссера Леонида Быкова любимой картиной о Великой Отечественной войне.
Как показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в тройку также вошли ленты "А зори здесь тихие" (20) Станислава Ростоцкого и "Они сражались за Родину" Сергея Бондарчука (15).
По 13 процентов респондентов отдали предпочтение телефильму "Семнадцать мгновений весны" Татьяны Лиозновой и картине "Т-34" Алексея Сидорова, передает РИА Новости.
Телефонный опрос проводился 3 мая 2019 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5 процента.
Ранее сообщалось, что в рамках фестиваля "Дни военно-исторического кино" в кинотеатрах столицы можно бесплатно посмотреть такие картины, как "Т-34", "Спасти Ленинград", "Крик Тишины", "Война Анны", "Собибор" и "Коридор Бессмертия".
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