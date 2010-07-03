Россияне назвали любимые фильмы про войну

Фото: ТАСС/Киностудия им. Горького/Кадр из фильма "А зори здесь тихие"

Более четверти (26 процентов) жителей России назвали фильм "В бой идут одни старики" режиссера Леонида Быкова любимой картиной о Великой Отечественной войне.

Как показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в тройку также вошли ленты "А зори здесь тихие" (20) Станислава Ростоцкого и "Они сражались за Родину" Сергея Бондарчука (15).

По 13 процентов респондентов отдали предпочтение телефильму "Семнадцать мгновений весны" Татьяны Лиозновой и картине "Т-34" Алексея Сидорова, передает РИА Новости.

Телефонный опрос проводился 3 мая 2019 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5 процента.

Ранее сообщалось, что в рамках фестиваля "Дни военно-исторического кино" в кинотеатрах столицы можно бесплатно посмотреть такие картины, как "Т-34", "Спасти Ленинград", "Крик Тишины", "Война Анны", "Собибор" и "Коридор Бессмертия".