Фильм "На Париж!" покажут ветеранам по всей России бесплатно

9 мая в сотне кинотеатров по всей России пройдут бесплатные показы для ветеранов и пенсионеров приключенческой комедии о Победе, дружбе и любви "На Париж!". Основанная на реальных событиях, эта история трех офицеров собрала по-настоящему звездный состав актеров: Дмитрий Певцов, Сергей Маковецкий, Рената Литвинова, Федор Добронравов, Евгений Стычкин, Михаил Ефремов и другие. Одним из авторов сценария фильма выступил Станислав Говорухин, для которого эта картина стала последней работой в качестве сценариста.

Фильм "На Париж!" 1 из 6

Обыгрывая военный слоган "На Берлин!", уже в названии фильма режиссер настраивает зрителя на мирную, приключенческую комедийную историю. Фильм рассказывает удивительную историю трех друзей, плечом к плечу прошедших войну и решивших отпраздновать Великую Победу в Париже. Офицеры, выдержавшие страшный путь войны, доходят до самого Берлина и берут курс на новую жизнь – на любовь, захватывающие приключения и город мечты. Париж отвечает им взаимностью, создавая для героев порой очень комичные и динамичные ситуации.

Видео: YouTube/iVideos

"Наш фильм основан на абсолютно реальных событиях, рассказанных Героем Советского Союза Александром Милюковым, – отмечает режиссер Сергей Саркисов, выступающий также в роли генерального продюсера фильма. – Прежде всего, эта картина не о войне, а о людях, о чувствах, о том, как в человеке, прошедшем все ужасы войны, вновь пробуждается любовь к жизни. Уверен, что фильм получится очень динамичным. Стоит отметить, что в съемках задействован прекрасный актерский состав, который включает в себя как молодых и перспективных актеров, так и сложившихся, всенародно любимых звезд отечественного кинематографа".

Съемки проходили в Польше, Москве, Московской и Калининградской областях.

В акции принимают участие кинотеатры (список пополняется):

Москва и Московская область: Синема Парк Мега Белая Дача, Синема Парк Бутово Молл, Кронверк Синема Вэйпарк, Синема Парк Глобал Сити на Южной, Формула Кино Европа, Синема Парк на Калужской, Формула Кино на Кутузовском, Кронверк Синема Лефортово, Синема Парк Метрополис на Войковской, Формула Кино на Мичуринском, Формула Кино на Можайке, Формула Кино на Полежаевской, Синема Парк Ривьера на Автозаводской, КИНО ОККО Афимолл Сити, Синема Парк Теплый стан, Синема Парк Филион на Багратионовской, Синема Парк МЕГА Химки, Формула Кино ЦДМ, Балтика*, Глобал Синема XL Мытищи*

Санкт-Петербург: Ленфильм*, Формула Кино Галерея, Синема Парк Гранд Каньон, Синема Парк Мега Дыбенко, Формула Кино Жемчужина, Формула Кино Заневский Каскад, Формула Кино Лондон Молл, Формула Кино Меркурий, Формула Кино Питерлэнд, Синема Парк Радуга на Парке Победы, Формула Кино Сити Молл

Белгород: Кинотеатр Синема Парк Сити Молл Белгородский

Бурятия: Глобал Синема Закаменск*

Волгоград: Кинотеатр Синема Парк Европа Сити Молл

Вологда: Кинотеатр Синема Парк Мармелад

Воронеж: Кинотеатр Синема Парк Центр Галереи Чижова

Екатеринбург и Свердловская область: Кинотеатр Синема Парк Алатырь, Киноплекс Екатеринбург*, Глобал Синема Ирбит*

Ижевск: Кинотеатр Синема Парк Петровский

Калининград: Кинотеатр Синема Парк Европа

Калуга: Арлекино*

Краснодар и Краснодарский край: Кинотеатр Формула Кино OZ, МОНИТОР СБС 7 звезд, Монитор на Красной Площади Краснодар, Монитор на Красной Площади Новороссийск, Монитор на Красной Площади Анапа, Монитор на Красной Площади Армавир

Красноярск: Кинотеатр Синема Парк Галерея Енисей

Набережные Челны: Кинотеатр Синема Парк Торговый Квартал

Нижний Новгород: Синема Парк Седьмое небо, Синема Парк Фантастика

Новокузнецк: Кинотеатр Формула Кино IMAX

Новосибирск: Формула Кино Аура, Синема Парк Ройял Парк, Синема Парк Сан Сити, Победа*

Пермь: Синема Парк Колизей, Синема Парк Семья

Ростовская область: Монитор Максимум Шахты

Рязань: Кинотеатр Формула Кино Виктория Плаза

Самара: Кинотеатр Синема Парк Парк хаус

Саратов: Синема Парк Тау Галерея, Синема Парк Триумф Молл

Сургутский район: Глобал Синема Лянтор*

Ставрополь и Ставропольский край: Кинотеатр Синема Парк Космос

Сургут: Кинотеатр Синема Парк Сургут Сити-молл

Сыктывкар: Кинотеатр Кронверк Синема Макси

Тверская область: Глобал Синема Конаково*, Глобал Синема Осташков*

Тула: Кинотеатр Синема Парк Макси

Тюмень: Кинотеатр Синема Парк Гудвин

Ульяновск: Кинотеатр Синема Парк Аквамолл

Уфа: Синема Парк Галерея Арт

Челябинск: Кинотеатр Синема Парк Горки