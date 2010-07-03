Зеленский считает 9 мая Днем благодарности

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Избранный президент Украины Владимир Зеленский посетил могилу своего деда, участвовавшего в Великой Отечественной войне. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его мнению, 9 мая люди должны благодарить своих родных за победу над нацизмом.

"Сегодня – 9 мая. Это наш День благодарности. Благодарности за то, что бесчеловечная идеология нацизма навсегда ушла в прошлое. Благодарности тем, кто боролся с нацизмом – и победил. Просто благодарны всем за возможность родиться и жить", – написал Зеленский.

Он напомнил о вкладе украинцев в победу над нацизмом. Зеленский подчеркнул, что "никто не имеет права приватизировать эту победу, говорить, что она могла произойти и без украинцев". Также он выразил сожаление из-за того, что народ так редко вспоминает ветеранов, и призвал чтить тех, кто еще жив.

На Украине 9 мая отмечают День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Утром 9 мая действующий президент Украины Петр Порошенко в ходе своего выступления, приуроченному ко Дню победы над нацизмом, назвал участников проходящей по всему миру акции "Бессмертный полк" "ряжеными". По его словам, несколько поколений украинцев выросли на "тщательно отретушированной версии Великой Отечественной войны". При этом он добавил, что на Украине появился "свой ритуал празднования, приближенный к общеевропейской традиции".