Пушков оценил слова Порошенко об участниках "Бессмертного полка"

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на слова Петра Порошенко об участниках акции "Бессмертный полк".
"Напоследок Порошенко решил вновь показать, что его цинизм не имеет пределов. Ряженых пусть поищет среди любезных его сердцу участников факельных шествий и наследников дивизии СС "Галичина", – написал в своем микроблоге Twitter представитель Совфеда. Он также отметил, что против всенародной акции нынешний президент Украины бессилен, а избиратели уже вынесли ему свой вердикт.
Утром 9 мая Порошенко в ходе своего выступления, приуроченному ко Дню победы над нацизмом, назвал участников проходящей по всему миру акции "Бессмертный полк" "ряжеными". По его словам, несколько поколений украинцев выросли на "тщательно отретушированной версии Великой Отечественной войны". При этом он добавил, что на Украине появился "свой ритуал празднования, приближенный к общеевропейской традиции".
Жители более 110 стран примут участие в акции "Бессмертный полк", приуроченной к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Шествие охватит 500 городов и населенных пунктов по всему миру. Ожидается и увеличение числа участников в сравнении с прошлым годом.
Во время шествия "Бессмертного полка" люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в войне. Впервые акцию провели в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". С 2015-го шествие официально стало общероссийским.
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