В Госдуме прокомментировали подписанный Порошенко закон о госязыке

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал закон о государственном языке на Украине.
Он считает, что документ ущемляет права части граждан. "Петр Порошенко решил уйти в небытие с нимбом самого неординарного и скандального президента Украины. Потому что ни один президент Украины, который был до него, не нанес столько вреда своей стране и своему народу, сколько нанес Порошенко", – цитирует Володацкого RT.
Депутат полагает, что решения Порошенко будут еще долго обсуждать международные историки. А Владимир Зеленский после вступления на пост проведет ревизию законов и постановлений, принятых за это время, уверен он.
Петр Порошенко подписал закон о госязыке, предусматривающий использование исключительно национального языка в органах власти, школах, больницах и сфере обслуживания. Рада отказалась отменять его.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.