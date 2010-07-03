В Госдуме прокомментировали подписанный Порошенко закон о госязыке

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Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал закон о государственном языке на Украине.

Он считает, что документ ущемляет права части граждан. "Петр Порошенко решил уйти в небытие с нимбом самого неординарного и скандального президента Украины. Потому что ни один президент Украины, который был до него, не нанес столько вреда своей стране и своему народу, сколько нанес Порошенко", – цитирует Володацкого RT.

Депутат полагает, что решения Порошенко будут еще долго обсуждать международные историки. А Владимир Зеленский после вступления на пост проведет ревизию законов и постановлений, принятых за это время, уверен он.

Петр Порошенко подписал закон о госязыке, предусматривающий использование исключительно национального языка в органах власти, школах, больницах и сфере обслуживания. Рада отказалась отменять его.