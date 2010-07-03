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Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал закон о госязыке, который предусматривает использование исключительно национального языка в органах власти, школах, больницах и сфере обслуживания. Процедуру подписания транслировал телеканал "112 Украина".

Закон вступит в силу после опубликования в официальной прессе. Подписывая документ, Порошенко отметил, что новые нормы тщательно сбалансированы.

"Он (закон. – Прим. ред.) выверен настолько, чтоб ни одна политическая сила, которая стоит на государственных патриотических позициях, не имела оснований инициировать его пересмотр", – сказал глава государства.

Украинский парламент принял закон в конце апреля, однако оппозиционеры внесли постановление об отмене. В минувший вторник Рада отказалась отменять этот закон.

