Суд в Киеве не стал блокировать закон о госязыке Украины

Киевский суд отказался блокировать закон о госязыке Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Заявление о запрете спикеру Верховной рады Украины Андрею Парубию подписывать документ осталось без удовлетворения. Иск подавала общественная организация "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной".
В суде пришли к выводу, что заявитель не сумел доказать очевидную противоправность действий спикера парламента.
Ранее Рада приняла закон, предусматривающий использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Он должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.
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