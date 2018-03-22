Сейм Латвии отменил обучение на русском языке в школах

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Сейм Латвии в окончательном чтении принял поправки к закону об образовании, отменяющие обучение в школах национальных меньшинств на родных языках. Уроки будут проходить на государственном языке.

За поправки к закону проголосовали 58 депутатов, против нововведений выступили 18 парламентариев, сообщает "Газета.ру".

По новым правилам, в начальной школе 50 процентов предметов будут вести на латышском языке, в седьмом-девятом классах – 80 процентов учебного процесса будет осуществляться на госязыке, с 10 по 12 классы учиться можно будет только на латышском. Исключение составят предметы, связанные с изучением родного языка.

Значительный процент школ национальных меньшинств в Латвии до появления поправок вел занятия на русском языке.

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