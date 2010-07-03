Глава МИД Украины Климкин заявил о своем уходе

Глава МИД Украины Павел Климкин написал заявление об отставке. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в Facebook.
Климкин уточнил, что 20 мая, в день инаугурации Владимира Зеленского, направит заявление в Раду и новоизбранному президенту.
министр полагает, что "это правильно с точки зрения политической культуры", так как новый президент "должен иметь право на свою внешнеполитическую команду и на создание собственной внешнеполитической стратегии".
"Но я сказал, что готов помогать ему, где это будет необходимо и там, где совпадают наши принципы и наше видение", – добавил он.
Климпин планирует баллотироваться в Верховную раду с командой, с котoрой он разделяет "принципы и видение тогo, как идти дальше".
На посту министра иностранных дел Украины Климкин работал с 19 июня 2014 года.
Ранее советник новоизбранного президента Дмитрий Разумков заявил, что Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.
Разумков сказал, что глава государства готов помочь депутатам "напоследок выполнить хотя бы часть тех обещаний, которые они давали раньше".
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