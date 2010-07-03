Советник Зеленского анонсировал роспуск Рады

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Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады. Об этом в эфире программы "Право на власть" сообщил советник новоизбранного президента Украины Дмитрий Разумков.

Отвечая на вопрос журналистов, Разумков сказал, что новоизбранный президент готов помочь депутатам "напоследок выполнить хотя бы часть тех обещаний, которые они давали раньше".

Ранее Зеленский не исключал, что инициирует роспуск Рады после вступления в должность президента.

По законам Украины, есть три основания для того, чтобы инициировать роспуск Рады. К ним относятся отсутствие коалиции в парламенте, ситуации, когда Рада не собирается на заседания в течение месяца или не может сформировать правительство. Согласно конституции, подписать указ о роспуске парламента может только президент.

Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины в четверг назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая. В команде новоизбранного главы государства выразили надежду, что данное решение парламента закончит затянувшийся период неопределенности.

30 апреля ЦИК Украины официально признал Зеленского победителем президентских выборов. По закону, инаугурация должна состояться в течение 30 дней после официального обнародования результатов, то есть не позднее 3 июня.