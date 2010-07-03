В Госдуме высказались о назначении даты инаугурации Зеленского

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Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал назначение даты инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского на 20 мая.

Он констатировал, что в этот день 73 процента украинцев, проголосовавших за Зеленского, получат "настоящего действующего проукраинского президента".

"Исходя из этого Владимир Зеленский начнет формировать свою команду, и, я думаю, многие его обещания будут исполнены", – цитирует депутата RT.

По его словам, новому главе государства страна достанется в непростой экономической ситуации. "Сейчас на Украину, как коршуны, слетаются различные советчики, надеясь, что Зеленским можно будет легко манипулировать", – полагает Водолацкий.

По его мнению, эти люди ошибаются. У избранного президента есть "особая харизма", которая окажется полезной украинскому народу и наведет порядок в стране, заключил депутат.

Верховная Рада назначила инаугурацию Владимира Зеленского на 20 мая. Решение одобрили 315 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Сам он настаивал на приведении его к присяге 19 мая. Политик считал, что дату инаугурации хотят оттянуть, чтобы лишить его права роспуска Рады в законодательные сроки.

30 апреля ЦИК Украины официально признал Зеленского победителем президентских выборов. По закону, инаугурация должна состояться в течение 30 дней после официального обнародования результатов, то есть не позднее 3 июня.