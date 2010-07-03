Эксперт прокомментировал призыв G7 к Порошенко передать власть Зеленскому

Политолог Александр Дудчак прокомментировал призыв представителей стран G7 к действующему президенту Украины Петру Порошенко передать полномочия Владимиру Зеленскому.
Он считает, что Порошенко давно пора передать власть. По его словам, формально он законы не нарушает, однако все его действия направлены на поддержание той политической силы, которую представляет действующий президент.
"Невооруженным взглядом заметно, что идет подготовка к парламентским выборам. Уходя, Порошенко делает все возможное, чтобы ухудшить положение Зеленского", – цитирует эксперта RT.
Дудчак отметил, что представители G7 понимают намерения Порошенко, но хотят выстраивать отношения с новой властью и понимать, что она собой представляет.
Ранее состоялась встреча Порошенко с послами стран G7 и Евросоюза. Страны "большой семерки" настаивают на передаче власти новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.
30 апреля ЦИК Украины официально объявила о победе Зеленского на президентских выборах. Согласно украинскому законодательству, в течение 30 дней после этого должна состояться инаугурация нового главы государства.
Зеленский призвал депутатов Верховной рады провести инаугурацию 19 мая. Если новый президент вступит в должность до 27 мая, он сможет распустить парламент и объявить досрочное голосование.
Верховная рада назначила инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского на 20 мая. Решение поддержали 315 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.