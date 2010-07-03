Эксперт прокомментировал призыв G7 к Порошенко передать власть Зеленскому

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Политолог Александр Дудчак прокомментировал призыв представителей стран G7 к действующему президенту Украины Петру Порошенко передать полномочия Владимиру Зеленскому.

Он считает, что Порошенко давно пора передать власть. По его словам, формально он законы не нарушает, однако все его действия направлены на поддержание той политической силы, которую представляет действующий президент.

"Невооруженным взглядом заметно, что идет подготовка к парламентским выборам. Уходя, Порошенко делает все возможное, чтобы ухудшить положение Зеленского", – цитирует эксперта RT.

Дудчак отметил, что представители G7 понимают намерения Порошенко, но хотят выстраивать отношения с новой властью и понимать, что она собой представляет.

Ранее состоялась встреча Порошенко с послами стран G7 и Евросоюза. Страны "большой семерки" настаивают на передаче власти новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.

30 апреля ЦИК Украины официально объявила о победе Зеленского на президентских выборах. Согласно украинскому законодательству, в течение 30 дней после этого должна состояться инаугурация нового главы государства.

Зеленский призвал депутатов Верховной рады провести инаугурацию 19 мая. Если новый президент вступит в должность до 27 мая, он сможет распустить парламент и объявить досрочное голосование.

Верховная рада назначила инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского на 20 мая. Решение поддержали 315 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.