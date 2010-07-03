Представители G7 призвали Порошенко передать власть Зеленскому

Фото: ТАСС/AP/Vadim Ghirda

Страны "большой семерки" настаивают на передаче власти новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщается в Twitter послов G7, передает ТАСС.

Ранее состоялась встреча Порошенко с послами стран G7 и Евросоюза. Стороны обсуждали достигнутый за время президентства Порошенко прогресс, реформы и их результаты.

Во время встречи Порошенко поблагодарил дипломатов за поддержку и особое внимание уделил вопросу санкций против Москвы.

30 апреля ЦИК Украины официально объявила о победе Зеленского на президентских выборах. Согласно украинскому законодательству, в течение 30 дней после этого должна состояться инаугурация нового главы государства.

Зеленский призвал депутатов Верховной рады провести инаугурацию 19 мая. Если новый президент вступит в должность до 27 мая, он сможет распустить парламент и объявить досрочное голосование.

Верховная рада до сих пор не назначила дату церемонии. Кроме того, был уволен глава конституционного суда, который по закону проводит инаугурацию.