Команда Зеленского опубликовала видеопетицию о роспуске Рады

Видео: Зе!Президент

Команда Владимира Зеленского опубликовала на видеохостинге YouTube запись с опросом жителей Киева, которые высказываются за роспуск Верховной рады.

Как отмечается в описании видео, если ролик наберет больше 1 миллиона просмотров, то избранный президент обратит внимание на этот вопрос. На момент написания материала у поста было более 225 тысяч просмотров.

Согласно закону, украинский парламент не могут распустить за полгода до истечения срока пятилетних полномочий. Поскольку депутаты Рады присягали 27 ноября 2014 года, президент может распустить парламент не позднее 27 мая. Если он не успеет, то должен будет работать с нынешним составом парламента, где не имеет своих представителей, до 27 октября.

Предусмотрены три основания для того, чтобы инициировать роспуск Рады – отсутствие коалиции в парламенте, если Рада не собирается на заседания в течение месяца или если она не может сформировать правительство.

Ранее Владимир Зеленский призвал Верховную раду страны назначить его инаугурацию на 19 мая. Он отметил, что это – желание народа, в интересах которого, согласно присяге, должны действовать депутаты. Кроме того, он сравнил действующего главу государства Петра Пoрoшенкo с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.