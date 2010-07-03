"Народный фронт" вышел из коалиции в Верховной раде

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Фракция "Народный фронт" вышла из коалиции в Верховной раде Украины, передает РИА Новости.

На заседании украинского парламента 17 мая глава объединения Максим Бурбак объявил о "выходе из действующей коалиции, прекращении ее деятельности" и "про инициативу формирования новой коалиции с новой повесткой дня". Как пишут украинские СМИ, досрочное голосование невыгодно "Народному фронту" из-за низких рейтингов и неопределенности с форматом участия в выборах.

По словам спикера Рады Андрея Парубия, у депутатов есть 30 дней, чтобы сформировать новое парламентское большинство. В противном случае у президента страны будет право досрочно распустить парламент.

Ранее советник новоизбранного президента Украины Дмитрий Разумков заявил, что после инаугурации Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.

Решение "Народного фронта" выйти из парламентской коалиции, заблокировав тем самым роспуск Верховной рады, прокомментировал член международного комитета Совфеда Олег Морозов. По мнению российского сенатора, "из тех, кто противостоит Владимиру Зеленскому, желающих идти на роспуск немного". "Они понимают, что новые выборы не только не дадут им перевеса, но и приведут к политической катастрофе". − пояснил Морозов в беседе с RT. По этой причине, отметил представитель Совфеда, "сейчас будут предприниматься любые действия, даже выходящие за рамки права, которые помогут заблокировать такой сюжет".

Как добавил Морозов, нынешняя Верховная рада понимает, что у нее нет политического будущего. "Сейчас случился некий сбой в сценарии, но он может произойти и в другую сторону, когда некие политические силы встанут на сторону Зеленского", − подчеркнул сенатор. Он призвал не торопиться с выводами и понаблюдать за развитием ситуации.

Согласно украинским законам, существует три основания, чтобы инициировать роспуск Рады. К ним относятся: отсутствие коалиции, ситуации, когда парламент не собирается на заседания в течение месяца или когда он не может сформировать правительство. По конституции страны, подписать указ о роспуске Рады может только президент Украины.

16 мая Верховная рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая. В команде политика выразили надежду, что это решение положит конец затянувшемуся периоду неопределенности.