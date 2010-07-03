Зеленский опубликовал послание мира

Избранный президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на странице в Facebook видео, в котором делают совместное заявление с лидерами различных конфессий. Это послание мира к живущим в Крыму и на Донбассе.
Он поблагодарил всех, кто согласился участвовать в ролике. "Мы с вами! Мы вместе! Мы – одна страна", – написал Зеленский.
С обращением выступили глава канонической Украинской православной церкви митрополит Онуфрий, глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук, лидер одной из неканонических церковных структур, раскольник Филарет Денисенко, раввины и муфтии.
Всех людей, от кого это зависит, митрополит Онуфрий призвал перестать разговаривать с помощью "пушек, орудий, автоматов". Он надеется, что конфликты удастся решить за столом переговоров, "как цивилизованные люди", путем "человеческой мудрости".
Муфтий Духовного управления мусульман Украины Ахмед Тамим отметил, что все области Украины – это одна родина. Муфтий духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов призвал жителей страны объединиться.
30 апреля ЦИК Украины официально признал Зеленского победителем выборов. Во втором туре за него отдали голоса 73,22% избирателей, действующего президента страны Петра Порошенко поддержали 24,45%.
Зеленский настаивает, чтобы Верховная Рада назначила его инаугурацию на 19 мая. Он подчеркнул, что это – желание народа, в интересах которого должны действовать депутаты. Один из депутатов предложил провести инаугурацию в два этапа.
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