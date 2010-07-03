Советник Зеленского пообещал продолжить курс на "войну с РФ"

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Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин заявил, что страна будет держать курс на вступление НАТО и "войну с РФ".

При этом он указал, что сроки вступления Североатлантический Альянс не обсуждались. "Мы не меняем курс касательно отношения к войне с РФ, это же война", — отметил Апаршин в эфире "Громадского телевидения".

По словам советника, политика Зеленского также будет направлена на борьбу с коррупцией, создание системы территориальной обороны и профессионализацию армии, передает РИА Новости.

Ранее представитель команды избранного президента Святослав Юраш объявил, что новая администрация продолжит курс Петра Порошенко на вступление в ЕС.

2 мая Зеленский заявил, что у Украины и России из общего осталась только госграница. Он также призвал Россию "вернуть контроль за каждым миллиметром границы".