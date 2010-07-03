В Совфеде оценили отказ Рады от законопроекта Зеленского

На Украине ведется "мышиная возня под видом политических процессов". Об этом заявил российский сенатор Андрей Климов, комментируя решение Верховной рады не рассматривать законопроект Владимира Зеленского о незаконном обогащении.
"Депутаты думают только о двух вещах – останутся ли они на своих местах и будет ли у них неприкосновенность. Также они сейчас пытаются активно собрать деньги на свои предвыборные кампании, а подобного рода законы могут уменьшить возможности по сбору средств", – цитирует RT Климова.
Ранее стало известно, что Верховная рада продолжает бойкотировать ряд законопроектов, которые вносит Владимир Зеленский. В четверг, 6 июня, парламент не внес в повестку дня проект о наказании за незаконное обогащение. За включение проголосовали лишь 205 народных депутатов при необходимых 226.
Законопроект предполагал ввести уголовную ответственность за незаконное обогащение в виде заключения от 5 до 10 лет. Чиновник, чья вина будет доказана, лишится права занимать определенные должности на срок до трех лет.
При этом Рада в течение дня приняла несколько других законов. В частности, депутаты упростили получение украинского гражданства воевавшими в Донбассе иностранцами. Кроме того, принят закон о полномочиях временной специальной комиссии, которая может организовать процедуру импичмента президента Украины.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский назначил дату досрочных выборов в парламент на 21 июля.
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