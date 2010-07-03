В Совфеде оценили отказ Рады от законопроекта Зеленского

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На Украине ведется "мышиная возня под видом политических процессов". Об этом заявил российский сенатор Андрей Климов, комментируя решение Верховной рады не рассматривать законопроект Владимира Зеленского о незаконном обогащении.

"Депутаты думают только о двух вещах – останутся ли они на своих местах и будет ли у них неприкосновенность. Также они сейчас пытаются активно собрать деньги на свои предвыборные кампании, а подобного рода законы могут уменьшить возможности по сбору средств", – цитирует RT Климова.

Ранее стало известно, что Верховная рада продолжает бойкотировать ряд законопроектов, которые вносит Владимир Зеленский. В четверг, 6 июня, парламент не внес в повестку дня проект о наказании за незаконное обогащение. За включение проголосовали лишь 205 народных депутатов при необходимых 226.

Законопроект предполагал ввести уголовную ответственность за незаконное обогащение в виде заключения от 5 до 10 лет. Чиновник, чья вина будет доказана, лишится права занимать определенные должности на срок до трех лет.

При этом Рада в течение дня приняла несколько других законов. В частности, депутаты упростили получение украинского гражданства воевавшими в Донбассе иностранцами. Кроме того, принят закон о полномочиях временной специальной комиссии, которая может организовать процедуру импичмента президента Украины.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский назначил дату досрочных выборов в парламент на 21 июля.

