В Госдуме оценили отказ Рады отправить Климкина в отставку

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Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий оценил отказ Верховной рады отправить министра иностранных дел Павла Климкина в отставку, передает RT.

"Верховная рада жестко заняла деструктивную позицию в отношении действующего президента Владимира Зеленского, и все его предложения и поручения полностью отклоняются. Это было и по Владимиру Гройсману, и по другим вопросам. Сегодня Рада стоит в оппозиции президенту. Депутаты хотят показать голосовавшим за Зеленского гражданам, что он не имеет политического веса", – сказал депутат.

Ранее Верховная рада Украины не поддержала отставку министра иностранных дел Павла Климкина. За первый проект об увольнении Климкина по собственному заявлению проголосовал 141 депутат. За второй, который был внесен 30 мая президентом Владимиром Зеленским, проголосовали 137 парламентариев из необходимого минимума в 226.

Кроме того, Верховная рада Украины отказалась увольнять министра обороны Степана Полторака и руководителя Службы безопасности Василия Грицака. А 30 мая Рада отказалась отправить в отставку премьер-министра Владимира Гройсмана.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную раду. Он назначил досрочные выборы в украинский парламент на 21 июля текущего года.

30 апреля украинский ЦИК официально признал Зеленского победителем президентских выборов.

20 мая в Киеве состоялась инаугурация нового президента. Своей первой задачей он назвал прекращение огня в Донбассе. По его словам, он готов на все, чтобы достичь этой цели, в том числе пожертвовать своей должностью. Помимо этого, глава государства пообещал, что Киев попытается вернуть утраченные территории.

