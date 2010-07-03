Указ Зеленского о роспуске Рады вступил в силу

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Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады восьмого созыва опубликован в официальной прессе и вступил в силу, сообщает РИА Новости.

В тексте указа постановлено досрочно прекратить полномочия Рады и назначить внеочередные парламентские выборы на 21 июля текущего года.

Кабмину Украины поручено обеспечить финансирование внеочередных выборов.

Зеленский официально вступил в должность главы государства 20 мая. Он принес присягу украинскому народу, а затем распустил Верховную раду.

Накануне новый лидер страны обвинил Верховную Раду в попытке продлить свою политическую жизнь. Таким образом он отреагировал на отказ депутатов рассмотреть его первый законопроект. Зеленский предлагал внести изменения в избирательный кодекс. По мнению главы государства, депутаты рассчитывают "снова пролезть в парламент".