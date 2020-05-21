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Президент Украины Владимир Зеленский подписал первый указ. Согласно директиве, он принимает на себя полномочия Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Соответствующий документ размещен на сайте администрации главы государства, передает "Комсомольская правда".

По конституции, президент назначает высшее командование армии, а также присваивает высшие воинские звания.

Кроме того, он возглавляет и формирует персональный состав Совета национальной безопасности и обороны.

20 мая Зеленский принес присягу украинскому народу. Вступив в должность, он распустил Верховную раду, а также попросил освободить от должности главу Службы безопасности Украины (СБУ) и министра обороны.

