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02:04

Зеленский призвал США ужесточить санкции против России

политика за рубежом

02:04

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Фото: AP/TASS/Efrem Lukatsky

Президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против России.

Как следует сообщения пресс-службы президента, об этом он заявил после инаугурации на встрече с представителями Белого дома, которые прибыли на церемонию в Киев.

По его словам, Украина "самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму" не сможет, передает "Вечерняя Москва".

Также он назвал США "хорошим примером" демократии, отметив, что "готов воплощать прозрачные, открытые и демократические реформы на Украине".

30 апреля Зеленского официально объявили победителем президентских выборов. 20 мая на торжественном заседании Верховной рады он принес присягу украинскому народу.

Вступив в должность, Зеленский распустил парламент страны, а также попросил депутатов за два месяца освободить от должности главу Службы безопасности Украины (СБУ) и министра обороны.

В Киеве завершилась инаугурация Владимира Зеленского

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