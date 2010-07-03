Зеленский задекларировал имущество и доходы

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Украинский президент Владимир Зеленский задекларировал 9,7 миллиона гривен (23,7 миллиона рублей) доходов в 2018 году. Соответствующий документ появился на сайте Национального агентства по противодействию коррупции.

Из декларации следует, что 4,2 миллиона гривен (10,2 миллиона рублей) Зеленскому принесло основное место работы в студии "Квартал 95". Еще 5,5 миллиона гривен (13,4 миллиона рублей) новый глава государства получил из других источников доходов.

В собственности Зеленского ряд недвижимости в Киеве, включая дом площадью 353 квадратных метра, квартиру в 131 квадратный метр, земельный участок площадью 1200 квадратных метра и два парковочных места.

Помимо этого, у нового украинского лидера несколько квартир в совместной доле с супругой, дом в Италии, квартира в Великобритании и права на десять гостиничных номеров в Грузии.

Наличными у Зеленского 190 тысяч долларов (12,2 миллиона рублей) и 107 тысяч евро (7,7 миллиона рублей), а в банке – 440 тысяч долларов (28,3 миллиона рублей) и один миллион гривен (2,4 миллиона рублей).

Кроме того, Зеленский обладает правами собственности в компаниях "Киноквартал" и "Студия Квартал-95". А совместно с другими лицами обладает корпоративными правами в компаниях "Квартал-концерт", "Гауди студио", "Инвест анима" и "Фиш-хаус".

У президента есть автомобиль Land Rover 2016 года выпуска, нескольких ценных часов, три изобретения и десятки торговых марок.

30 апреля Зеленского официально объявили победителем президентских выборов. В должность он вступил 20 мая. Во время инаугурации своей главной задачей Зеленский назвал прекращение огня в Донбассе. Обращаясь к украинскому народу, новый президент заявил о роспуске Верховной рады.

