В Совфеде оценили решение Зеленского распустить Раду

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что ожидаемым является решение президента Украины Владимира Зеленского, который во время своей инаугурации объявил, что распускает Верховную раду.
"Это абсолютно правильные шаги. Украина – парламентская республика, у парламента очень много прав. Верховная рада однозначно пропорошенковская, и Зеленскому надо сейчас собрать тех депутатов, которые будут его поддерживать", – сказал Джабаров в беседе с RT.
Сенатор добавил, что прогнозы о дальнейших шагах Зеленского не имеют оснований.
"Если Зеленский хочет иметь нормальные отношения с Россией, он должен сделать первый шаг, заявить об этом без предварительных условий и угроз", – сказал он.
Ранее в Киеве завершилась церемония инаугурации шестого президента страны. Владимир Зеленский официально вступил в должность главы государства.
Во время инаугурации ему вручили символы власти – булаву, нагрудный знак и печать. Зеленский, положив одну руку на Конституцию, а другую – на "Пересопницкое Евангелие", зачитал текст присяги.
В ходе обращения к украинцам Зеленский заявил, что распускает Верховную раду восьмого созыва.
Перед этим он попросил отменить закон о депутатской неприкосновенности, уволить главу СБУ, генпрокурора и министра обороны. На все это президент дал два месяца.
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