В Кремле оценили слова Зеленского про Донбасс и Крым

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского про Крым и Донбасс.

"Что касается принадлежности Крыма, то здесь, как мы неоднократно говорили, в целом такого вопроса не существует и существовать не может. Это один из регионов РФ", – заявил он, передает РИА Новости.



20 мая в Киеве прошла инаугурация Владимира Зеленского. Он назвал своей первоочередной задачей прекращение огня в Донбассе, а в дальнейшем – возвращение Крыма под контроль Киева.

На инаугурацию приехали главы пяти государств. В числе гостей – президенты Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии.

Во втором туре выборов президента Украины Зеленского поддержали 73,22% избирателей.

