Зеленский намерен провести референдум по вопросу о переговорах с РФ

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Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести референдум по вопросу переговорного процесса с Россией.

По словам главы администрации президента Украины Андрея Богдана, такой сценарий рассматривается для того, чтобы решение принял народ, а не депутаты и президент.

Богдан сказал в эфире телеканала "112 Украина", что вопросы референдума будут касаться конфликта в Донбассе, в котором, как считают в Киеве, участвует Россия.

Он отметил, что договоренности "относительно военного конфликта с Россией, относительно агрессии России должны быть оценены обществом".

При этом чиновник уточнил, что для проведения референдума Украине необходимо принять соответствующую законодательную базу, передает "Вечерняя Москва".

21 мая новоизбранный президент Украины на встрече с представителями Белого дома попросил США ужесточить санкции против России.

Зеленский официально вступил в должность главы государства20 мая. Он принес присягу украинскому народу, а затем распустил Верховную раду.