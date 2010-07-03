Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

01:30

Зеленский намерен провести референдум по вопросу о переговорах с РФ

политика за рубежом

01:30

Поделиться в социальных сетях:

Фото: EPA/Stepan Franko

Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести референдум по вопросу переговорного процесса с Россией.

По словам главы администрации президента Украины Андрея Богдана, такой сценарий рассматривается для того, чтобы решение принял народ, а не депутаты и президент.

Богдан сказал в эфире телеканала "112 Украина", что вопросы референдума будут касаться конфликта в Донбассе, в котором, как считают в Киеве, участвует Россия.

Он отметил, что договоренности "относительно военного конфликта с Россией, относительно агрессии России должны быть оценены обществом".

При этом чиновник уточнил, что для проведения референдума Украине необходимо принять соответствующую законодательную базу, передает "Вечерняя Москва".

21 мая новоизбранный президент Украины на встрече с представителями Белого дома попросил США ужесточить санкции против России.

Зеленский официально вступил в должность главы государства20 мая. Он принес присягу украинскому народу, а затем распустил Верховную раду.

Читайте также

политика за рубежом

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика