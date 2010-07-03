Рада не стала рассматривать законопроекты Зеленского

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Верховная рада не стала рассматривать два первых законопроекта, внесенных президентом Владимиром Зеленским.

Достаточного количества голосов для внесения документов на рассмотрение не набралось. "Жаль, но мы не смогли ни один из законопроектов включить в повестку дня", – приведены слова спикера парламента Андрея Парубия на сайте Рады.

Внеочередное пленарное заседание было созвано по инициативе нового президента. По словам Парубия, один из законопроектов был внесен в парламент за два часа до начала заседания, его успели зарегистрировать. Зеленский предложил внести изменения в избирательный кодекс и снизить проходной барьер в парламент с 5 до 3 процентов.

Второй законопроект – о процедуре проведения закупок на нужды избирательной кампании – поступил в Раду "с грубым нарушением регламента", указал Парубий. Следующее пленарное заседание Верховной Рады состоится 28 мая.

Во вторник, 21 мая, Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады. Он назначил досрочные выборы в украинский парламент на 21 июля. В ответ депутаты решили подготовить обращение в Конституционный Суд относительно законности указа главы государства.

