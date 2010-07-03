Эксперт прокомментировал призыв Зеленского к США по санкциям

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Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал призыв Зеленского к США по санкциям, передает RT.

"Принципиально украинский курс поменяться не может, его просто некуда менять. Мы не можем сделать вид, что пяти лет не было. Нельзя вернуться на Украину пятнадцатого года, ее просто нет. Все это благие намерения кого-то, кто считает, что Зеленский что-то поменяет", – считает эксперт.

По словам Брутера, президент Украины Владимир Зеленский должен понимать, что некоторые действия "одновременно преодолевают очень много точек невозврата и делают какую-либо связь с нынешней ситуацией практически невозможной".

Ранее Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против России. По его словам, Украина "самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму" не сможет. Также он назвал США "хорошим примером" демократии, отметив, что "готов воплощать прозрачные, открытые и демократические реформы на Украине".

30 апреля Зеленского официально объявили победителем президентских выборов. 20 мая на торжественном заседании Верховной рады он принес присягу украинскому народу.

Вступив в должность, Зеленский распустил парламент страны, а также попросил депутатов за два месяца освободить от должности главу Службы безопасности Украины (СБУ) и министра обороны.

