Зеленский распустил Раду и назначил досрочные выборы

Фото: ТАСС/Петр Сивков

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады, передает ТАСС. Он назначил досрочные выборы в украинский парламент на 21 июля.

Ранее лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко также назвал 21 июля в качестве возможной даты выборов в Раду. Об этом он сообщил по итогам консультаций с президентом Украины.

30 апреля украинский ЦИК официально объявил Владимира Зеленского победителем президентских выборов. 20 мая избранный президент принес присягу на торжественном заседании Верховной рады. После этого Зеленский заявил о роспуске парламента. Он также попросил депутатов за два месяца освободить от должности глав СБУ и Минобороны.