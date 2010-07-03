Названа возможная дата выборов в Раду

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Досрочные выборы в Верховную раду могут состояться 21 июля. Такую дату назвал лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко по итогам консультаций с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Ориентировочно выборы на 21 июля. Указ может появиться завтра", – цитирует Ляшко РИА Новости.

Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко в свою очередь отметила, что Зеленский может подписать указ о роспуске Рады в ближайшие дни. По ее словам, как возможные даты досрочных выборов обсуждались 21 или 28 июля.

"Как мы понимаем, новый президент планирует указ издать если не сегодня, то в ближайшие дни для того, чтобы соблюсти сроки, чтобы выборы состоялись в воскресенье через 60 дней – это или 21 июля, или 28 июля", – уточнила Геращенко.

30 апреля ЦИК Украины официально объявил Зеленского победителем президентских выборов. 20 мая Зеленский принес присягу на торжественном заседании Верховной рады и вступил в должность президента. Вслед за этим он распустил парламент и попросил депутатов за два месяца освободить от должности главу Службы безопасности Украины и главу Минобороны.

Зеленский также призвал США ужесточить санкции против России. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что подобная риторика со стороны Киева "не блещет новизной" и к тому же никак не поможет украинским властям урегулировать ситуацию в Донбассе.