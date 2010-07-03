Песков оценил призывы Зеленского усилить санкции против России

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Призыв президента Украины Владимира Зеленского усилить санкции против России не является чем-то новым и не повлияет на ситуацию в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это та риторика относительно санкций против России, которая не блещет новизной", – приводит слова Пескова "Интерфакс".

Также он отметил, что заявления Зеленского не помогут урегулировать ситуацию в Донбассе.

"А главное – это та риторика, которая не сможет помочь Украине разобраться с проблемой юго-востока, потому что США не могут выполнить перечень минских договоренностей", – сказал он.

Песков добавил, что этот перечень должен выполнить Киев.

Ранее Зеленский призвал США ужесточить санкции против России. По его словам, Украина "самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму" не сможет. Также он назвал США "хорошим примером" демократии.

30 апреля Зеленского официально объявили победителем президентских выборов на Украине. 20 мая на торжественном заседании Верховной рады он принес присягу.

Вступив в должность, Зеленский распустил парламент страны, а также попросил депутатов за два месяца освободить от должности главу Службы безопасности Украины (СБУ) и главу Минобороны.

