Верховная рада отказалась отправить Климкина в отставку

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Верховная рада Украины не поддержала отставку министра иностранных дел Павла Климкина. Об этом сообщает ТАСС.

За первый проект об увольнении Климкина по собственному заявлению проголосовал 141 депутат. За второй, который был внесен 30 мая президентом Владимиром Зеленским, проголосовали 137 парламентариев из необходимого минимума в 226.

Климкин объявил о решении подать в отставку 17 мая. Он написал соответствующее заявление сразу после инаугурации Зеленского.

Кроме того, Верховная рада Украины отказалась увольнять министра обороны Степана Полторака и руководителя Службы безопасности Василия Грицака.

30 мая Верховная рада отказалась отправить в отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. Его заявление об увольнении поддержали лишь 97 человек из необходимого минимума в 226 парламентариев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную раду. Он назначил досрочные выборы в украинский парламент на 21 июля текущего года.

30 апреля украинский ЦИК официально признал Зеленского победителем президентских выборов.

20 мая в Киеве состоялась инаугурация нового президента. Своей первой задачей он назвал прекращение огня в Донбассе. По его словам, он готов на все, чтобы достичь этой цели, в том числе пожертвовать своей должностью. Помимо этого, глава государства пообещал, что Киев попытается вернуть утраченные территории.

