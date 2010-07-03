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14:54

Эксперт оценил намерение Климкина подать в отставку

политика за рубежом

14:54

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Фото: ТАСС/Zuma

Слова главы МИД Украины Павла Климкина о намерении подать в отставку после инаугурации Владимира Зеленского прокомментировал политолог и экономист Александр Дудчак.

В беседе с RT эксперт усомнился, что недавно избранный президент Украины "оставил бы человека из команды Порошенко в составе кабмина". Дудчак напомнил, что министра иностранных дел на Украине назначает глава государства.

По словам политолога, теперь остается лишь наблюдать, как будет действовать Зеленский. "Все эти разговоры и заявления, конечно, проливают свет на возможные действия будущего президента, но все уже заждались конкретных действий", – подчеркнул Дудчак.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что планирует подать в отставку после вступления Владимира Зеленского в должность президента страны. При этом глава украинского МИД подчеркнул, что увольнять его никто не будет, так как в стране должна быть политическая культура.

30 апреля украинский ЦИК огласил официальные итоги выборов президента. Победу во втором туре одержал Владимир Зеленский. За него проголосовали 73,22% избирателей, тогда как его соперник Петр Порошенко набрал 24,45% голосов.

политика за рубежом

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