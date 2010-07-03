Климкин уйдет в отставку после инаугурации Зеленского

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин намерен подать в отставку после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского, сообщает телеканал "Прямой".

Глава ведомства подчеркнул, что увольнять его никто не будет, поскольку в стране должна быть политическая культура.

"В политической культуре будет позволить новому президенту выбрать тех, с кем он должен работать в таких сферах, как внешняя политика и оборона. То есть, конечно, я должен предложить новому президенту свою отставку, и я это, безусловно, сделаю", – заявил Климкин.

30 апреля украинский ЦИК официально признал Зеленского победителем президентских выборов. Во втором туре за него проголосовали 73,22% избирателей, а действующего президента страны Петра Порошенко поддержали лишь 24,45%.

По закону, президент может влиять на назначения министров иностранных дел и обороны. По этой причине правительство во главе с Владимиром Гройсманом, вероятно, продолжит работать до избрания нового состава Рады.

Ранее в Раду внесли законопроект с датой инаугурации Зеленского. Ее хотят назначить на 19 мая.

