Верховная рада отказалась отправить в отставку Гройсмана

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Верховная рада отказалась отправить в отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом сообщает РИА Новости.

Его заявление об увольнении поддержали лишь 97 человек из необходимого минимума в 226 парламентариев. Таким образом, правительство продолжит выполнять обязанности в полном составе до выборов в парламент.

Гройсман объявил о решении подать в отставку 20 мая. Он также добавил, что будет участвовать в досрочных выборах в Верховную раду и что сможет создать команду профессионалов в новом правительстве Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную раду. Он назначил досрочные выборы в украинский парламент на 21 июля текущего года.

30 апреля украинский ЦИК официально признал Зеленского победителем президентских выборов. Во втором туре за него проголосовали 73,22% избирателей, а действующего президента страны Петра Порошенко поддержали лишь 24,45%.

20 мая в Киеве состоялась инаугурация нового президента. Своей первой задачей он назвал прекращение огня в Донбассе. По его словам, он готов на все, чтобы достичь этой цели, в том числе пожертвовать своей должностью. Помимо этого, глава государства пообещал, что Киев попытается вернуть утраченные территории.

