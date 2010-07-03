Глава правительства Украины уходит в отставку

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о планах подать заявление об отставке.

"Я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения в среду очередного заседания правительства", – сказал он, передает РИА Новости.

Гройсман добавил, что будет участвовать в досрочных выборах в Верховную раду и что сможет создать команду профессионалов в новом правительстве Украины.

Согласно украинскому законодательству, решение об отставке премьер-министра страны принимает Верховная рада. В случае отставки главы кабмина в отставку также уходит все правительство.

30 апреля Владимира Зеленского официально объявили победителем президентских выборов на Украине. В должность он вступил 20 мая. Во время инаугурации своей главной задачей он назвал прекращение огня в Донбассе. Также он объявил о роспуске Верховной рады.