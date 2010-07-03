Зеленский внес закон об импичменте в Раду

Законопроект о механизме отстранения от поста главы государства внесла администрация президента Украины Владимира Зеленского в Верховную раду. Об этом заявил на брифинге его представитель в парламенте Руслан Стефанчук, передает ТАСС.

По его словам, аналога такой инициативы в Раде нет. Стефанчук пояснил, что процедура импичмента выходит за пределы ее деятельности, включая деятельность Конституционного суда Украины и Верховного суда.

В парламент также направили обращение Зеленского об ответственности Рады за законопроект № 7203, отменяющий депутатскую неприкосновенность. Его автором был Петр Порошенко.

Кроме того, представитель Зеленского анонсировал проект закона об ответственности за незаконное обогащение.

20 мая в Киеве состоялась инаугурация нового президента. Своей первой задачей он назвал прекращение огня в Донбассе. По его словам, он готов на все, чтобы достичь этой цели, в том числе пожертвовать своей должностью. Помимо этого, глава государства пообещал, что Киев попытается вернуть утраченные территории.

23 мая указ Зеленского в официальной прессе опубликовали указ о роспуске Верховной рады восьмого созыва, документ вступил в силу. Полномочия Рады должны будут прекратить досрочно, а также назначить внеочередные парламентские выборы на 21 июля.

27 мая Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента. Он назвал необходимым улучшить обеспечение военнослужащих. В конце визита Зеленский заслушал доклад командующего силовой операцией в Донбассе Александра Сырского.